كبارة: الحملة المشبوهة على اللواء عثمان مكشوفة ومصيرها الفشل

أكد النائب ​محمد كبارة​ أن "استهداف المدير العام ل​قوى الامن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ انما هو استهداف للانجازات الامنية التي حققتها وتحققها قوى الامن"، مشيرا الى ان "هناك خلفيات سياسية تقف وراء هذه الحملة المبرمجة التي تريد النيل من مناقبية اللواء عثمان ومن دور قوى الامن التي نجحت في مهمتها في حفظ الامن ومكافحة الجريمة وأثبتت قدرتها الاحترافية بشهادة اللبنانيين و​المجتمع الدولي​".

وشدد كبارة على أن "الحملة المشبوهة على اللواء عثمان مكشوفة ومصيرها الفشل لأن مسيرة العمل والانجازات الامنية تسير ولن تعيقها أصوات النشاز".