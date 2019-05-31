حسن مراد: سوف نعود إلى القدس وسوف تعود القدس إلينا

لفت وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماع الى أنه "‏سوف نعود إلى ​القدس​، وسوف تعود القدس إلينا ولسوف نحارب من أجل ذلك ولن نلقي ​السلاح​ حتى ينصر الله جنده ويعلي حقه ويعز بيته ويعود السلام الحقيقي إلى مدينة السلام - القائد جمال عبدالناصر".

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