أبو سليمان عرض والقطاعات السياحية زيادة استخدام اليد العاملة اللبنانية في مؤسساتهم

اعلن وزير العمل كميل ابو سليمان بعد لقائه في الوزارة، نقباء اصحاب الفنادق ​بيار الاشقر​، اصحاب ​المطاعم​ طوني الرامي، ​المؤسسات السياحية​ البحرية جان بيروتي ووكالات السفر جان عبود، في حضور المدير العام للوزارة جورج ايدا، ان "استمعت من الوفد الى شرح مفصل عن المعاناة والتحديات التي تواجههم، خصوصا مع بداية فصل الصيف الذي يشكل أهمية بالنسبة الى لبنان و​السياحة​، وأتفهم هممومهم. كما بحثنا في ضرورة زيادة اليد العاملة اللبنانية في هذه القطاعات، شرط عدم الإضرار بمصالحهم وتنفيذ ذلك بطريقة تدريجية وعملية بلا تسرع، مع إعطائهم فترة سماح للقيام بذلك. وقد سررت بالأفكار العملية التي تقدموا بها والتي ستكون قيد الدرس والبحث في اجتماعات متتالية".

وكشف ابو سليمان "إن ​وزارة العمل​ وضعت خطة، وقد عرضتها منذ ثلاثة أسابيع على فخامة رئيس الجمهورية وبحثتها مع وزيرة الداخلية و​الامن العام​ و​الامن الداخلي​. ضبط العمالة الاجنبية يتطلب خطة مدروسة لا استعراضات اعلامية. الموضوع اهم من "كبسة" هنا او هناك في الاعلام لانه بحاجة الى درس تقني وفني. هذه الخطة تلحظ فترة سماح للتقيد بالقانون. نحن في وزارة العمل همنا الاساسي هو حماية اليد العاملة اللبنانية، وفي هذا الاطار يندرج اجتماعنا اليوم من ضمن سلسلة اجتماعات نعقدها لنرى كيف نستطيع تطبيق هذه الخطة بروية ورصانة نأمل حصول تنسيق مع كافة الوزارات المعينة بما فيها ​وزارة الاقتصاد​، واشير الى انني تواصلت في وقت سابق مع الوزير منصور بطيش للتنسيق سويا في تطبيق الخطة فلا يعمل "كل طرف على حسابه".

بدوره، أكد الاشقر أن عنوانهم ايضا هو "توظيف اللبنانيين في ​قطاع الفنادق​ الذي يعتبر واجهة لبنان على المستوى السياحي والخدماتي، إنما هناك مشكلة تواجهنا، إذ إن بعض المواقع يرفض اللبناني العمل فيها، ولهذا السبب سنقوم بعمليات تدريب وتنظيم في هذا القطاع لتشجيع اللبناني على العمل".