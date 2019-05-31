بلال عبدالله: كيف سيحاسب كبار القوم دون تمييز أو استنسابية؟

لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "مع كل الاحترام والتقدير ل​ديوان المحاسبة​ وتحركه،بعد الصحوة الرقابية لمجلس النواب،في قضية التوظيف الغير شرعي، يبقى السؤال، متى وكيف سيحاسب كبار القوم دون تمييز أو استنسابية؟".

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