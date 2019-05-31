النشرة: حزب الله ينظم عرضًا عسكريًا الليلة بمناسبة يوم القدس العالمي

يُحيي ​حزب الله​ مساء اليوم ذكرى "يوم القدس العالمي" في احتفال مركزي في باحة عاشوراء -الجاموس في ​الضاحية الجنوبية​ ل​بيروت​ تحت عنوان "نحو القدس ، لا ل​صفقة القرن​"، ومن المُقرر أن يُلقي الأمين العام لحزب الله ​السيد حسن نصرالله​ كلمة في المناسبة بعد أن دعا قبل أيام لأوسع مشاركة في الاحتفال "تأكيداً لإرادة الوقوف بوجه التآمر على القدس وفلسطين".

وفي هذا الإطار علِمت "​النشرة​" أن حزب الله أكمل في اليومين الماضيين تحضيراته اللوجستية لإقامة عرض عسكري رمزي في المناسبة برسالة واضحة الى ​اسرائيل​ تترافق مع المواقف التي سيطلقها نصرالله في خطابه.

واعتاد حزب الله قبل العام ٢٠٠٦ على إقامة عرض عسكري في المناسبة حيث كان يستعرض عدداً من سراياه مع عروض للمهارات القتالية لعناصره ، بالاضافة الى عمليات اقتحام وهمية لمواقع إسرائيلية ، الّا انه توقف عن الأمر بعد ​حرب تموز​ ٢٠٠٦ لأسباب منها داخلية تتعلق بالحساسية التي يشكلها استعراض القوة عند بعض الافرقاء في ​لبنان​، وأخرى تتعلّق بالحرب الامنية بين الحزب واسرائيل خصوصا بعد التقارير الاسرائيلية التي تحدثت عن أنَّ اسرائيل كانت تنوي توجيه ضربة عسكرية للحزب خلال مراسم احتفال يوم القدس في العام ٢٠٠٦.