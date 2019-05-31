بلومبرغ: ترامب وأردوغان يتفقان على إنشاء فريق عمل حول "إس-400"

أفادت وكالة "​بلومبرغ​" الأميركية بأن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ والرئيس التركي رجب تركي أردوغان اتفقا على إنشاء فريق عمل حول إس-400".

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