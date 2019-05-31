رضائي: مشروع صفقة القرن هو لإنقاذ الكيان الصهيوني

أكد امين مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الاسلامية الايرانية محسن رضائي أن "مشروع صفقة القرن، انما هو لإنقاذ الكيان الصهيوني"، مشيراً إلى أنه "لقد تشكلت جبهة مواجهة الاستعمار والعداء الغربي للاسلام، في الوقت الحاضر في فلسطين".
ولفت إلى أن "هناك جبهة استكبارية في الاراضي المحتلة معادية للاسلام، ولهذا السبب فإن الشعب الايراني والعالم الاسلامي يرى نفسه مسؤولا امام فلسطين وقضية الشعب الفلسطيني المضطهد"، مشيراً إلى أن "صفقة القرن، ليست اول مشروع يطرح لإنقاذ الكيان الصهيوني، بل طرحت حتى الآن عشرات المشاريع والخطط، وسيكون مصير صفقة القرن كمصير المشاريع السابقة".
وأشار إلى أن "صفقة القرن لا اساس ديمقراطيا لها، وليست عادلة، لذلك فإن هذا المشروع سيواجه الفشل مثل سائر المشاريع الاخرى".
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