مصدر بالخارجية السورية لـ"سانا": ما ورد ببيان القمة العربية تدخل مرفوض بشأننا الداخلي

اعلن مصدر رسمي في ​وزارة الخارجية السورية​ لوكالة "سانا" السورية أن "​سوريا​ ترفض ما ورد في البيان الختامي للقمة العربية الطارئة التي عقدت في ​السعودية​ بخصوص ما سمته التدخل الإيراني في الشؤون السورية"، معتبرةً أن "ما ورد في هذا البيان يمثل بعينه تدخلا غير مقبول في الشؤون ​الداخلية السورية​".

وأكد المصدر أن "سوريا تعتبر الوجود الإيراني فيها مشروع لأنه جاء بطلب من ​الحكومة السورية​ وساهم بدعم جهود سوريا في ​مكافحة الإرهاب​ المدعوم من قبل بعض المجتمعين فى هذه القمة"، لافتا الى انه "كان حريا بهذه القمة إدانة تدخلات الدول الأخرى في الشأن السوري والتي تفتقد إلى الشرعية والمشروعية وكانت وما تزال تهدف إلى تقديم الدعم اللامحدود بمختلف أشكاله إلى المجموعات الإرهابية وإطالة أمد الأزمة في سوريا".