تلغراف: روسيا والنظام السوري يستهدفان المراكز الطبية رغم إخطارهما

أفادت صحيفة "تلغراف" البريطانية بأن "قوات ​النظام السوري​ و​روسيا​ تواصلان استهداف ​المستشفيات​ والمراكز الطبية في إدلب رغم إخطارهما من قبل ​الأمم المتحدة​، بتلك المواقع"، مشيرةً إلى أن "المؤسسات الطبية الدولية تعمل على مشاركة احداثيات المواقع الطبية مع الأمم المتحدة بهدف حماية تلك المواقع من هجمات النظام والروس، إلا أنهم يواصلون استهداف تلك المواقع".

وأشارت إلى أن "الاستهداف المتعمد للمراكز الطبية يعد جريمة حرب وفقا للقانون الدولي"، موضحةً أن "تبادل المعلومات مع الأمم المتحدة لم يعد يوفر المزيد من الحماية للمستشفيات"، مضيفة: "أن خطر استهداف المستشفيات زاد خلال الفترة الأخيرة".