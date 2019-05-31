بالصور .. مسؤولون أمريكيون: ترامب لا ينام مطلقًا على متن طائرة الرئاسة

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

كشف مسؤولون ومساعدون للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقضي أوقات رحلات الطيران مستيقظًا على متن طائرة الرئاسة " إير فورس وان"، وأنه لا ينام مطلقًا، حتى لو وصلت الرحلة إلى 20 ساعة كما يحدث أحيانًا.

وحسب تقرير لصحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كشف مسؤولون ومساعدون للرئيس ترامب أنه يقضي طوال وقت السفر وهو يشاهد القنوات الإخبارية كـ "فوكس نيوز"، ويطالع الصحف ووسائل الإعلام في مكتبه على متن الطائرة، وأنه يستدعي المسؤولين والمساعدين المرافقين له بالرحلة في أي وقت؛ ليلاً أو نهارًا.

وتنقل شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن أحد موظفي البيت الأبيض قوله: "الرئيس ترامب لا ينام".

وتنقل "الديلي ميل" عن بعض المسؤولين قولهم: "معروف أن ترامب ينام 4 أو 5 ساعات يوميًا في البيت الأبيض، وينام وقتًا أقل أو لا ينام مطلقًا على متن طائرة الرئاسة".

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وتنقل الصحيفة عن بعض مساعدي ترامب، قولهم: "يستدعي ترامب مرافقيه لمناقشة التغطية الإعلامية خصوصًا تلك المقالات والعناوين الإخبارية التي تهاجم الرئيس والبيت الأبيض ومواقفه وقراراته .. وقد يطلب ترامب تقديم الردود على هذه التغطية الإعلامية".

وحسب "الديلي ميل"، تنقل شبكة "سي إن إن " الإخبارية عن بعض موظفي ومسؤولي البيت الأبيض أنهم عند تولي ترامب الرئاسة عام 2016، كانوا يحرصون على مصاحبة الرئيس في رحلاته الخارجية، لكنهم أصبحوا اليوم يحاولون تفادي تلك الرحلات، التي أصبحت مرهقة للغاية.

ويصف بعضهم الرحلات قائلاً: أحيانًا نقضي وقتًا كبيرًا نائمين على الأرض في مكتب الرئيس، نستمع إلى المناقشات لمدة ساعات.