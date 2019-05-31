شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بمد مترو الأنفاق لمدينة شبين القناطر بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
طالب عبد العزيز الصفتى، عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، بمد مترو الأنفاق من مدينة المرج أو مدينة قليوب إلى مدينة شبين القناطر بالقليوبية.
وقال "الصفتى"، فى تصريح له، إن مد خطوط مترو الأنفاق إلى مدن محافظة القليوبية ومنها شبين القناطر سيسهل على المواطنين الانتقال والتحرك من محل إقامتهم إلى محافظتى القاهرة والجيزة سواء للوصول إلى مقر عملهم أو لقضاء حوائجهم.
وأضاف "الصفتى"، أن لجنة الاقتراحات والشكاوى ستناقش هذا الاقتراح خلال اجتماعاتها عقب عيد الفطر المبارك، لمعرفة رد الحكومة عليه.
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