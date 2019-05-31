شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"إسكان البرلمان" يضع روشتة لحل أزمة انهيار العقارات بمختلف المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة حول تطبيق قرارات الإزالة الصادرة لبعض العقارات الآيلة للسقوط ولم تُنفذ للعديد من الاعتبارات وما تشكله من خطورة على حياة المواطنين.

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وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك العديد من قرارات الإزالة الصادرة لبعض العقارات الآيلة للسقوط وشديدة الخطورة واستمرارها يشكل خطورة على قاطنيها، لافتا إلى أهمية عمل حصر شامل لكافة هذه القرارات والعقارات على مستوى الجمهورية والوقوف على أسباب عدم تفعيل القرارات الصادرة لها.

وأشار محمود، إلى أن تفعيل القرارات يتم بدراسة كل حالة على حدى، على أن يتم توفير وحدات مؤقتة بديلة للأسر غير القادرة التى تعترض على تنفيذ قرارات الإزالة فى بعض الأوقات خوفا من عدم إيجاد البديل، مؤكدا أن استمرار العقارات بالوضع القائم يعنى استمرار ظاهرة انهيار العقارات يوما تلو الآخر وتهديد حياة المواطنين.