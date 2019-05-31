شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب الخناقة الإخوانية حول التمويل الخارجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هشام النجار، الباحث الإسلامى، حقيقة الأزمة الإخوانية على المال، مشيرا إلى أن انقسامات الجماعة على المال تتمثل فى "خناقة" بين قيادات التنظيم بشأن التمويلات وعوائد استثمارات الجماعة في الخارج.

وقال الباحث الإسلامى، إن هناك مشاجرات بين قيادات الإخوان حول كيفية إدارة الجماعة اقتصاديا وماديا بعد مصادرة أصولها في مصر وكيفية إدارة مشاريع الجماعة في الخارج مع بدء التضييق عليها مع تغير موقف المجتمع الدولى منها.

ولفت هشام النجار، إلى أن هناك انقساما داخل الإخوان حول هل تستمر الإدارة الإخوانية كما هي بالمزايا التي كان يحصل عليها البعض وكيف يتغير الحال مع التحولات الكبيرة التي حدثت للجماعة وكيفية محاسبة من حصلوا على عوائد مادية ضخمة جراء هذه السيولة وهذه الفوضى.