شكرا لقرائتكم خبر عن دراسات الشرق الأوسط بباريس: قرارات القمة العربية بمكة تتصدى للأطماع الإيرانية بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس أهمية القرارات الصادرة فى البيان الختامى للقمة العربية الاستثنائية بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية فى مواجهة التحديات التى تواجه الامة العربية في هذا التوقيت وفى مقدمتها تحدى الأطماع الإيرانية فى المنطقة وتحدى مواجهة الإرهاب المدعوم من إيران وحليفتها قطر.

وقال "على" فى بيان له أصدره اليوم إن بيان القمة كان واضحا فى إدانة الأعمال التي قامت بها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، والهجوم بالطائرات المسيرة على محطتين لضخ النفط داخل المملكة العربية السعودية، وما قامت به من أعمال تخريبية طالت السفن في المياه الإقليمية لدولة الإمارات".

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وأشاد بتأكيد القمة على أن الدول العربية تسعى إلى استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة، والسبيل الحقيقي والوحيد لذلك إنما يتحقق باحترام جميع الدول في المنطقة لمبادئ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التلويح بها والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وانتهاك سيادتها وأن سلوك إيران في المنطقة ينافي تلك المبادئ ويقوض مقتضيات الثقة وبالتالي يهدد الأمن والاستقرار في الإقليم تهديدا مباشرا وخطيرا".

وحيا الدكتور عبد الرحيم على تأكيد القمة على تضامن الدول العربية في وجه التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بهدف زعزعة أمنها واستقرارها وإدانتها لاستمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية "إيرانية الصنع" على المملكة العربية السعودية من الأراضي اليمنية من قبل الحوثيين واستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين واستمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث والتدخل الإيراني في الأزمة السورية.