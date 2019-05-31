شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أهداف لمشروع "منصة المدفوعات الإلكترونية".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يستهدف المشروع القومى للتحول الرقمى إنشاء منصة إلكترونية للمدفوعات، والتى تتطلب وجود منظومة للدفع الإلكترونى والشمول المالى، وتهدف هذه المنظومة إلى:

1- إتاحة جميع استحقاقات المواطن على حساب موحد.

2- استخدام البيانات والمعلومات لتحديد أهلية واستحقاق الخدمات.

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3- التحول إلى المنظومة اللانقدية والشمول المالى لأغراض مكافحة الفساد ورفع الكفاءة والفاعلية.

4- إتاحة بدائل متعددة للدفع الإلكترونى للخدمات دون الحاجة للدفع النقدى بالمنافذ الحكومية وذلك من خلال نقاط البيع أو ماكينات الصراف الآلى أو مكاتب الخدمات أو من خلال محفظة المحمول.

5- استخدام كارت ذكى واحد لكل مواطن يجمع كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن والدعم ويحتوى كذلك على كافة المحافظ الإلكترونية المرتبطة بكل خدمة للتعامل مع الحكومة، وخدمة التحويل بين المحافظ الإلكترونية.