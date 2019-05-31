شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"صحة البرلمان" يطالب بإعادة النظر في منظومة التمريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بإعادة النظر في سياسة التمريض علي مستوي الجمهورية.

وشدد "رضوان"، خلال اقتراح برغبة قدمه لمجلس النواب، علي ضرورة إعادة النظر في توزيع التمريص علي المستشفيات والوحدات الصحية، وسد العجز في أعداد التمريض والتوزيع العادل لهم علي مستوي جميع المحافظات.

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وقال "رضوان"، لـ"الخليج 365"، إنه يجب تسهيل شروط وإجراءات الالتحاق بمعاهد التمريض لسد العجز، لافتا إلي أن اقتراحه سيتم مناقشته بلجنة الاقتراحات والشكاوي يوم 11 يونيه، بحضور ممثلي وزارة الصحة والقائمين علي منظومة التمريض.