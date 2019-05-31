شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عم تميم فاضحا "تنظيم الحمدين": مشغول بمشاريع تافهة ووهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، وابن عم تميم بن حمد، رسالة إلى تنظيم الحمدين، مشيرا إلى أن حضور مسؤول قطرى فى القمة العربية هو الوداع الأخير.

وقال ابن عم تميم بن حمد، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "أقول للخونة تنظيم الحمدين الإرهابي لا تفرحوا كثيرا بحضور القمة ، لا تتراقصوا على البروتوكولات، فما يحصل الآن هو "الوداع الأخير" وانتهى.

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وتابع أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة: "مواطن قطرى يشتكي وقائمة المواطنين المغبونين تطول، فقد كانت قطر كعبة المضيوم أيام الشيخ جاسم وأهل قطر الأولين، والآن وزارات الدولة خلية نحل "أجانب" والقطري لا يجد وظيفة وإذا وجد وظيفة سيتم فصله وتنظيم الحمدين الإرهابي مشغول بمشاريع تافهة ووهمية وترك احتياجات المواطن!.