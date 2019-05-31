وزيرة الدفاع الإيطالية : ندعم حكومة الوفاق والحل السياسي في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - روما- (دب ا):

قالت وزيرة الدفاع الايطالية إليزابيتا ترينتا اليوم الجمعة أن حكومة بلادها لم تغير موقفها تجاه الأزمة الليبية وتواصل دعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس بقيادة فائز السراج، المعترف بها دولياً، وتواصل أيضاً دعم ضرورة التوصل إلى "حل سياسي" لهذه الأزمة.

وأضافت، خلال جلسة إستماع مشتركة للجنتي الشؤون الخارجية والدفاع في مجلسي النواب والشيوخ، تعقيباً على سؤال حول علاقة الحكومة بالمشير خليفة حفتر قائد مايسمي بالجيش الوطني الليبي وزيارته الاخيرة لروما، "نحن بحاجة إلى إعادة جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات: لهذا السبب من الضروري التحدث مع الجميع ونحن بحاجة للقيام بذلك بطريقة واضحة".

وقالت وزيرة الدفاع، المحسوبة على حركة خمس نجوم شريك حزب الرابطة في الائتلاف الثنائي الحاكم، "لقد علمنا التاريخ أن السلام، الذي يتحقق بالسلاح، إن لم يكن مدعومًا بإستقرار العلاقات بين الأطراف المعنية، سيؤدي على الفور إلى حرب أخرى. هذا هو السبب في أننا نقول إنه يتعين تجنب الحل القائم على السلاح. إنها ليست سلمية بحتة، فإذا لم يتم التوصل إلى حوار سياسي في ليبيا ، فإن السلاح سيكون قليل الجدوى".

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كان وزير الخارجية الايطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي قد وصف خلال جلسة إستماع مشتركة أمام لجنتي الخارجية والدفاع في مجلسي الشيوخ والنواب اليوم الجمعة، الوضع في ليبيا بـ"الصعب للغاية".بحسب آكي

وشدد على أن ذلك "يتطلب أولاً وقبل كل شيء تعاونا دوليا أوسع. وهناك، على وجه الخصوص، حاجة إلى التزام أكثر نشاطًا وضوحًا من طرف الاتحاد الأوروبي".

وقال وزير الخارجية الإيطالي، في إشارة إلى جهود حكومة بلاده، "لا يمكن التفكير في أن دولة واحدة، بغض النظر عن مدى قربها، بوسعها أن تحقق الاستقرار في ليبيا بمفردها".

يشار إلى أن السراج قام بجولة اوروبية شملت ايطاليا والمانيا وفرنسا لحشد التأييد لحكومته في القتال الدائر منذ الرابع من الشهر الماضي ، بينها وبين ما يسمي بالجيش الوطني الليبي عند ضواحي طرابلس مقر حكومة الوفاق.