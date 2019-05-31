دمشق: نرفض البيان الختامي للقمة العربية والوجود الإيراني مشروع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

قال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، إن دمشق ترفض ما ورد في البيان الختامي للقمة العربية الطارئة، التي عقدت في المملكة العربية السعودية، بخصوص التدخل الإيراني في الشؤون السورية.

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، أكد المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن دمشق تعتبر ما ورد في البيان الختامي يمثل بعينه تدخلًا غير مقبولًا في الشؤون الداخلية السورية.

وقال المسؤول بوزارة الخارجية، إن الوجود الإيراني في دمشق "مشروع"، لأنه جاء بطلب من الحكومة السورية.

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أكد البيان الختامي للقمة العربية الطارئة التي استضافتها المملكة العربية السعودية، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، على إدانة الممارسات الإيرانية في المنطقة وهجمات الحوثيين على الأراضي السعودية.

وأكد البيان الختامي على "تضامن الدول العربية في وجه التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بهدف زعزعة أمنها واستقرارها". وأدان البيان استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية "إيرانية الصنع" على المملكة العربية السعودية من الأراضي اليمنية من قبل الحوثيين.

كما أدان البيان "استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين" و"استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث" و"التدخل الإيراني في الأزمة السورية".