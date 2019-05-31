عشرات القادة والزعماء يتوافدون للمشاركة في قمم مكة المكرمة الثلاث، التي تؤكد زعامة المملكة في محيطها الخليجي والعربي ودورها المحوري في العالم الإسلامي أجمع.
أجواء سعودية مزدحمة بالقادة والوفود الرسمية وسط رياح سياسية تجري بما لا يشتهيه من راهنوا على محاولة تقويض صورة المملكة ومكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية.
تركيا التي حاولت على مدار الشهور الماضية النيل من صورةالمملكة، أوفدت وزير خارجيتها، فمن يغيب عن قمم مكة سيبدو منبوذًا معزولًا في موقفه أمام المتابعين من كافة أنحاء العالم.
وقطر، التي دفعت إعلامها لشن حملة تشويه ضد المملكة لا تنقطع، سارعت إلى إيفاد رئيس وزرائها للخروج من نفق العزلة التي أنهكتها، معترفة ضمنًا بأن حملاتها
حتى إيران، أوفدت مسئولًا في وزارة خارجيتها لتسجيل حضور علّه يذر رمادًا في عيون من يرون فيها الخطر الأبرز على العمل الإسلامي المشترك، بتبنيها نهجًا طائفيًا عدائيًا مثيرًا للفرقة والانقسام، وهي ترى نفسها المستهدف الأول بهذا الحدث المناوئ لهجمات ميليشياتها الحوثية ومحاولاتها التصعيدية الأخيرة.
هو إذًا زخم جديد يعيد تسليط الضوء على مكانة السعودية، ويظهر للمتابعين من هو الفرس الخاسر في سباق التجاذبات في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر قمم مكة تنسف محاولات تقويض الريادة السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.