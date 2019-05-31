بوتين يبحث مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الروسي الوضع في إدلب

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن القومي الروسي الوضع في إدلب السورية، واتصالاته الدولية على هامش جلسة المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي في كازاخستان مؤخرا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف -في تصريحات له- إن "فلاديمير بوتين ناقش مع المشاركين في الاجتماع الوضع في إدلب"، مشيرا إلى أنه

تم الإعراب عن القلق إزاء الهجمات المستمرة من قبل الإرهابيين المسلحين.وأضاف أن "الرئيس الروسي أطلع المشاركين في الاجتماع على الاتصالات الثنائية، التي أجراها مؤخرا، على هامش جلسة المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي في كازاخستان".