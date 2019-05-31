إحباط هجوم إرهابي استهدف مسيرات يوم القدس في كردستان

قال التلفزيون الإيراني، إن الأجهزة الأمنية تمكنتمن إحباط هجوم إرهابي، كان سيستهدف مسيرات "يوم القدس" في مدينة سنندج عاصمة إقليم كردستان.
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