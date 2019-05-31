مشكلة جديدة كادت أن تسبب تصادمًا كارثيًا في مطار إسطنبول الجديد

كادت طائرتان تابعتان للخطوط الجوية التركية تصدمان ببعضهما، الأمر الذي أثار مخاطر باشتعال النيران، في مطار إسطنبول الجديد، نتيجة لطرق غير مستوية في ممرات الطائرات، حسبما نقل موقع T24 الإخباري التركي المستقل عن طيارين أتراك لم يسمهم، الأربعاء.

وقال الطيارون لموقع T24 إن ممرات المطار غير المتساوية فرضت عليهم استخدام مكابحهم أكثر من اللازم في محاولة لعدم التصادم عند الإقلاع، الأمر مما يشكل ضغطًا إضافيًّا على

عجلات الطائرة.

وكان حريق ضخم سينتج عن التصادم لولا محاولة قائد الطائرتين تفادي الاصطدام باستخدام المكابح.

وتحدث الطيارون عن حادث مشابه لطائرتين كانا في طريقهما للهبوط.

ومنذ أن بدأ تشغيله في أبريل الماضي، انتقد الكثيرون المطار الجديد، الذي يعد أحد المشاريع الضخمة التي أصبحت سمة مميزة لحكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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وأعرب مراقبون عن مخاوفهم من أن جودة البناء لا تفي بالمعايير الدولية، وقال خبراء إن موقعه على ساحل البحر الأسود يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة بسبب الظروف الجوية والرياح الشمالية.

ومن المفترض أن تكتمل كافة مراحل إنشاء المطار عام 2028.

وكان أردوغان افتتح المطار الجديد، بتكلفة 11.7 مليار دولار، على مشارف إسطنبول، في أكتوبر الماضي.

وفي مراسم الافتتاح، قال أردوغان إن المطار سيكون قادرا على استيعاب 90 مليون مسافر سنويا، ويمكن توسعته لاستيعاب ما يصل إلى 200 مليون مسافر.

وأشار أردوغان إلى أنه سيحمل اسم "مطار إسطنبول"، وسيعزز اندماج تركيا في الاقتصاد العالمي.