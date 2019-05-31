سوريا تجدد تضامنها مع الشعب الفلسطيني لتحرير كافة الأراضي العربية المحتلة

جددت سوريا تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني والصامدين في الجولان السوري المحتل، ودعمها اللا محدود في سبيل تحرير كل شبر من الأراضي العربية المحتلة، وعودة الجولان إلى سوريا، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين- في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا)- "تحل مناسبة يوم القدس هذا

العام مع اشتداد التآمر الأمريكي الصهيوني وسقوط كل الأقنعة عن العداء الأمريكي المستحكم للأمة العربية، وخاصة بعد قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لكيان الاحتلال الغاصب، وقراره الاعتراف بضم الجولان إلى هذا الكيان".وأضاف المصدر، أن قرارات الإدارة الأمريكية هذه لن تغيرمن حقيقة الأمور بأن القدس والجولان كانتا وستبقيان عربيتي الهوى والانتماء، وأن كل الأراضي المحتلة والحقوق العربية لا تسقط بالتقادم وستعود إلى أصحابها طال الزمان أم قصر، ولا يستطيع أيا كان التنازل أو التفريط بهذه الحقوق، وأن كل المشاريع الأمريكية المتجددة بالتآمر على الأمة العربية بما فيها (صفقة القرن) أو غيرها، لن يكون مآلها إلا الفشل أمام إرادة التحدي والصمود والإصرار على التمسك بالحقوق العربية في القدس والجولان.