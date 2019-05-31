سوريا تجدد تضامنها مع الشعب الفلسطيني لتحرير كافة الأراضي العربية المحتلة

جددت سوريا تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني والصامدين في الجولان السوري المحتل، ودعمها اللا محدود في سبيل تحرير كل شبر من الأراضي العربية المحتلة، وعودة الجولان إلى سوريا، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين- في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا)- "تحل مناسبة يوم القدس هذاالعام مع اشتداد التآمر الأمريكي الصهيوني وسقوط كل الأقنعة عن العداء الأمريكي المستحكم للأمة العربية، وخاصة بعد قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لكيان الاحتلال الغاصب، وقراره الاعتراف بضم الجولان إلى هذا الكيان".
وأضاف المصدر، أن قرارات الإدارة الأمريكية هذه لن تغير
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