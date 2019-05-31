قتلى وجرحى باستهداف قافلة أمريكية وسط كابل

سقط عدد من القتلى، وأصيب 4 جنود أمريكيين، إثر انفجار سيارة ملغومة استهدفت قافلة أمريكية في العاصمة الأفغانية كابل اليوم الجمعة، في ثاني هجوم تشهده المدينة خلال يومين.

وذكر متحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان، أن

السيارة الملغومة اصطدمت بقافلة أمريكية، وأصيب أربعة جنود بجروح بسيطة.من جهته قال مصدر أمني أفغاني، إن نحو تسعة أشخاص قتلوا، وأصيب ستة آخرونفي الانفجار، دون أن يعطي تفاصيل إضافية.وأعلنت حركة طالبان مسئوليتها عن الهجوم.يأتي ذلك بعد يوم من تفجير انتحاري وقع عند مدخل جامعة المارشال فهيم للدفاع الوطني غرب العاصمة الأفغانية، أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 6 آخرين، وتبنى "داعش" مسئوليته.