جثة جديدة ترفع عدد ضحايا غرق عبارة الموصل بالعراق لـ125 شخصًا

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، العثور على جثة جديدة من ضحايا حادثة العبارة في الموصل، وبذلك يرتفع عدد ضحايا غرق العبارة إلى 125 شخصًا .
وقال المصدر - في تصريح لقناة السومرية نيوز "العراقية" - إن قوات الغواصين انتشلت جثة جديدة
يشار إلى أن فرق الغواصين تتمكن ما بين يوم وآخر من العثور على جثث من ضحايا العبارة
وصوت مجلس النواب العراقي - إثر حادث العبارة التي كانت تقل قرابة 200 شخص - على إقالة محافظ نينوي، نوفل العاكوب، ونائبيه من مناصبهم، وإصدار مذكرة قبض بحق المحافظ وعدد من موظفي المحافظة.
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