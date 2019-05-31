رداً على رسوم ترامب.. رئيس المكسيك: "أميركا أولاً" مغالطة

قال الرئيس المكسيكي، مانويل لوبيز أوبرادور، في رسالة إلى نظيره الأميركي دونالد ترامب إن "أمريكا أولاً مغالطة"، وذلك رداً على إعلان البيت الأبيض عزمه فرض رسوم جمركية تبلغ خمسة بالمئة على جميع السلع القادمة من المكسيك بدءاً من العاشر من يونيو المقبل.

وقال لوبيز أوبرادور إنه يريد تجنب مواجهة مع الولايات المتحدة، وإن مُثُلاً عُليا مثل العدالة والأخوة العالمية هي أهم من الحدود.

وأمر الرئيس المكسيكي وزير خارجيته بالتوجه إلى واشنطن اليوم الجمعة.

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من ناحيته، قال خيسوس سيادي، نائب وزير الخارجية المكسيكي لشؤون أميركا الشمالية، اليوم الخميس، إنه سيكون أمراً كارثياً إذا أمضى الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديده بفرض رسوم جمركية جديدة على المكسيك.

وكان ترامب قال أمس الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً تبلغ خمسة بالمئة على جميع البضائع القادمة من المكسيك، بدءاً من العاشر من يونيو لحين وقف الهجرة السرية عبر الحدود الجنوبية.