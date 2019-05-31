كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا: عسكرة الصين لبحر الصين الجنوبى "تجاوزت الحد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الدفاع الأمريكى بالوكالة باتريك شاناهان، اليوم الجمعة، بأن عسكرة الصين لبحر الصين الجنوبى المتنازع عليه "مفرط".

وقال شاناهان، متحدثًا إلى الصحفيين في سنغافورة على هامش منتدى دفاعي، إن تصرفات الصين في بحر الصين الجنوبي، مثل تركيب صواريخ أرض جو ، كانت "مفرطة" و "مبالغة"، وفقاً لوكالة رويترز.

وتبادلت الصين والولايات المتحدة مراراً وتكراراً في الماضي بشأن ما تقول واشنطن إنه عسكرة بكين لبحر الصين الجنوبي من خلال بناء منشآت عسكرية على الجزر الاصطناعية والشعاب المرجانية.