كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رويترز: انكماش جديد للاقتصاد التركي مع تجدد أزمة الليرة ومعدلات الفائدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انكمش الاقتصاد التركي بحدة على أساس سنوي للربع الثاني على التوالي في أوائل عام 2019 ، مما جعل أثر أزمة العملة القاتلة وارتفاع التضخم وأسعار الفائدة على خلفية سياسية متوترة.

تقلص اقتصاد السوق الناشئة الرئيسي بتركيا بنسبة 2.6 % في الربع الأول بعد انخفاضه بنسبة 3 % في الأشهر الثلاثة السابقة، حيث هبط بنسبة أكثر من الثلث في قيمة الليرة منذ نهاية عام 2017.

ووفقاً لتقرير وكالة رويترز، اليوم، ساعدت زيادة الإنفاق الحكومي قبل الانتخابات المحلية في 31 مارس على احتواء الركود، على الرغم من أن عمليات بيع أخرى لاحقة في الليرة وتفاقم المعنويات قد تسحب الناتج المحلي الإجمالي مرة أخرى في منتصف عام 2019.

وقال جاسون توفي كبير الاقتصاديين في "كابيتال إيكونوميكس": "من المحتمل أن يكون تشديد الظروف المالية خلال الشهرين الماضيين قد أدى إلى تجدد التراجع"، مشيرًا إلى عمليات بيع واسعة النطاق في الأسواق منذ أواخر مارس.. هذا يعزز وجهة نظرنا بأن التعافي سيكون بطيئًا وعنيفًا".

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وكانت أزمة العملة في العام الماضي، التي نشأت بسبب المخاوف بشأن الخلاف الدبلوماسي مع واشنطن والشكوك حول استقلال البنك المركزي، قد أنهت سنوات من الطفرة التي عززها البناء بفضل رأس المال الأجنبي الرخيص والتي تتميز بمعدلات نمو تتجاوز 5 في المائة.

وارتفع التضخم مع رفع البنك المركزي تكاليف الاقتراض لدعم الليرة المتعثرة.

وتعرضت الليرة لضغوط متجددة في الأشهر الأخيرة، حيث شعر المستثمرون بالقلق حيال التهديد بفرض عقوبات أمريكية جديدة، وعدم اليقين بشأن نتائج الانتخابات المحلية، وتراجع احتياطيات البنك المركزي واتجاه الأتراك إلى زيادة الحيازات الأجنبية.

و

ارتفعت الليرة إلى 5.85 مقابل الدولار من 5.8825 بعد بيانات معهد الإحصاء يوم الجمعة، مقارنةً مع استطلاع أجرته رويترز للتراجع في الربع الأول بنسبة 2.5 ٪.