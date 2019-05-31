كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الإيراني: الانتصار النهائي حليف الشعب الفلسطيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن مؤامرة الاستكبار والمعتدين على القدس الشريف وفلسطين لن تحقق أية نتائج، وأن النصر النهائي دون شك سيكون حليف فلسطين التي ستبقى أرضا آمنة للمسلمين والمسيحيين واليهود.

وأوضح روحاني في تصريح لدى مشاركته في مسيرات يوم القدس العالمي، اليوم الجمعة، في طهران، بأن يوم القدس يمثل مواجهة جميع المسلمين لمعتدي العالم، ويحمل رسالة بأن فلسطين تنبض بالحیاه دائما، وأن القدس للمسلمين، وذلك بحسب وكالة "فارس".

وقال روحاني: "إن ثمة مؤامرة جديدة ضد القدس أحيكت من قبل أعداء الإسلام في غضون العامين الماضيين، ولم تحقق نتائج، حيث أن الأعداء اعترفوا بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، ولم يدعم هذا القرار أي بلد بالعالم سوى بلد أو بلدين صغيرين، فضلا عن اعتراف الأعداء بتبعية هضبة الجولان للكيان الإسرائيلي، الأمر الذي لم يدعمه أي بلد ولا أية منظمة دولية".

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وشدد الرئيس الإيراني على أن "صفقة القرن" ستتحول إلى "هزيمة القرن" وستفشل بكل تأكيد، لافتا إلى أن الشعب الإيراني على مدى 40 عاما يندد بالاستكبار والصهاينة في الشارع، والشعب الفلسطيني يقاوم الاستكبار والصهاينة منذ 71 عاما.

ويعد يوم القدس العالمي أو اليوم الدولي لمدينة القدس الشريف حدث سنوي يعارض احتلال إسرائيل للقدس.

ويتم حشد وإقامة المظاهرات المناهضة للصهيونية في هذا اليوم في بعض الدول العربية والإسلامية والمجتمعات الإسلامية والعربية في مختلف أنحاء العالم، خصوصا في إيران حيث كانت أول من اقترح المناسبة.

ويعقد كل سنة في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، أي الجمعة اليتيمة أو جمعة الوداع. ويوم القدس هو حدث سياسي تشارك فيه الفصائل الفلسطينية وحزب الله اللبناني.