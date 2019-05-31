كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسبانيا تسجل درجات حرارة عند 37 درجة مع بداية الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستشهد الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة، التي تتراوح بين 33 و 37 درجة في معظم أنحاء إسبانيا، مع بداية شهر يونيو، مع قيم 10 إلى 15 درجة فوق المعدل الطبيعي في الشمال الغربي وفي ارتفاع عام في جميع الأنحاء نهاية الأسبوع.

وأوضح روبن ديل كامبو، المتحدث باسم وكالة الدولة للأرصاد الجوية لوكالة "إفي" أن "السماء الصافية والاستقرار الجوي وعدم وجود حركات رأسية للهواء، والتي تترك الحرارة محصورة في الطبقات السفلية، تجعل جو الصيف أكثر نموذجية من شهر يوليو ".