كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سنغافورة تسقط أمريكا من صدارة قائمة الاقتصاد الأكثر تنافسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسقطت سنغافورة الولايات المتحدة من صدارة قائمة الاقتصاد الأكثر تنافسية في العالم للمرة الأولى منذ تسع سنوات، كما خرجت بريطانيا من أفضل 20 دولة متأثرة بمخاوف الخروج من الاتحاد الأوروبى.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم، احتلت سنغافورة المركز الأول بعد التركيز على البنية التحتية التكنولوجية وفائض العمالة الماهرة وقوانين الهجرة المواتية والطرق الفعالة لإقامة أعمال تجارية جديدة.

كما احتفظت هونج كونج بالمركز الثاني، وفقًا لتصنيفات "اى ام دى" للتنافسية العالمية لهذا العام، وذلك بفضل بيئة ضريبية وسياسة أعمال جيدة والوصول إلى تمويل الأعمال.

لكن ارتفاع أسعار الوقود، وضعف صادرات التكنولوجيا الفائقة، والتقلبات في قيمة الدولار والتأثير الباهت للإصلاح الضريبي الضخم للرئيس الأمريكىدونالد ترامب، أدى إلى تراجع الولايات المتحدة إلى المرتبة الثالثة.