كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوباما: قوانين حيازة السلاح لا معنى لها.. ومن السهل شراء مدافع رشاشة عبر النت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، إنّ قوانين حيازة السلاح الأمريكية "لا معنى لها".

وأضاف الديموقراطي- الذي ضغط من أجل تشديد القيود خلال فترتي ولايته- أنه من السهل للغاية "شراء حتى المدافع الرشاشة عبر الإنترنت دون أي تنظيم".

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم، أدلى أوباما بهذه التعليقات على خشبة المسرح خلال مقابلة اعتيادية فى مؤتمر رقمي في ساو باولو، البرازيل، يوم الخميس، وتحدث عن إطلاق النار على مدرسة ساندي هوك التي راح ضحيتها 20 طفلاً وستة أشخاص بالغين، ووصفها بأنها "أصعب يوم في حياته".

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وقال للحشد البالغ 10000 شخص :"أسوأ شيء بالنسبة لي هو أنني لم أستطع إعادة أطفالهم أو الوعد بأن نغير القوانين".

وأضاف: 'نحن نعرف أنه في بعض الولايات لدينا قوانين حيازة السلاح التي لا معنى لها.. من الممكن حتى شراء المدافع الرشاشة عبر الإنترنت دون أي تنظيم ".

وتأتي تعليقات أوباما بعد أشهر فقط من سن البرازيل للقوانين التي تجعل من السهل على الناس شراء الأسلحة وحملها.