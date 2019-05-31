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تطورات مثيرة في قضية إلهام ضحية اختطاف واغتصاب في العرائش

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شيماء بخساس 0 تبليغ

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أمر الوكيل العام في محكمة الاستئناف في طنجة، أمس الخميس، بإيداع المتهم باختطاف واغتصاب الشابة ” إ . ح” السجن المحلي بطنجة.

وبحسب مصادر “اليوم24″، فإن الوكيل العام أعطى تعليماته بإيداع المتهم السجن المحلي في طنجة، بعد اعترافه بالمنسوب إليه، بعد المواجهة بينه والضحية.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى، يوم السبت الماضي، بعدما تعرضت فتاة إلى الاختطاف، والاغتصاب من طرف المتهم داخل غابة، وذلك عندما كانت متوجهة إلى عملها في أحد مصانع الخياطة في العرائش.

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