أجواء حماسية.. طاليس يتحول إلى مغني بمناسبة افتتاح مشروعه “كافي تياتر”.. ويصرح: تقاتلت باش نوصل – فيديو

افتتح الكوميدي عبد العالي لمهر، الملقب بـ”طاليس” رفقة أعضاء مجموعة هيموراجي الكوميدية، ليلة أمس الخميس، مقهى فنيا “كافي تياتر”، للاستثمار في مجال له علاقة بالمهنة، التي يمارسونها.

وحضر افتتاح المقهى أعضاء مجموعة هيموراجي الكوميدية، منهم يسار، وأيوب إدري، وحماقة، وسعيد، ووديع، إضافة إلى الفنانتين سعدية أزكون، وفضيلة بنموسى.

وكشف طاليس لـ”اليوم 24” تفاصيل المشروع، الذي يعتبره متنفسا لكل عشاق الفن، من أجل حضور عروض مختلفة، أو تقديمها، والمشاركة فيها على الخشبة الرئيسية للمقهى.

ورفض طاليس كشف ميزانية المشروع الجديد، لكنه أكد أنه كلفه وأعضاء المجموعة مبلغا كبيرا، موضحا أن فكرته كانت حلما، وأصبحت حقيقة، بعد ما قاتل من أجل بلوغ حلمه.