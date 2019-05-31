مدرب ألمانيا في المستشفى ويغيب عن تصفيات بطولة أوروبا

قال الاتحاد الألماني لكرة القدم يوم الجمعة إن مدرب المنتخب يواخيم لوف دخل المستشفى بسبب حادث وسيغيب عن مباراتي روسيا البيضاء واستونيا في تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم.

وأوضح الاتحاد الألماني أن لوف دخل المستشفى بسبب ”حادث رياضي“ أدى للضغط على شريان ويحتاج للعلاج.

وسيقود ألمانيا مساعد المدرب ماركوس زورج في مواجهة روسيا البيضاء يوم الثامن من يونيو حزيران المقبل في بوريسوف وعند استضافة استونيا بعدها بثلاثة أيام.

وقال لوف عبر بيان للاتحاد الالماني ”أنا بخير لكن احتاج للراحة في الأسابيع الأربعة المقبلة“.

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وأضاف ”أنا على اتصال دائم بالجهاز الفني وسنستمر في التواصل عبر الهاتف قبل المباراتين“.

وتسعى ألمانيا لخوض مسيرة قوية في التصفيات وإعادة بناء صفوفها بعد الخروج المهين من الدور الأول في كأس العالم العام الماضي ومفاجأة الهبوط في دوري الأمم الأوروبية.

وتحتل ألمانيا المركز الثالث في المجموعة الثالثة بتصفيات بطولة أوروبا 2020 برصيد ثلاث نقاط وبفارق ثلاث نقاط خلف أيرلندا الشمالية المتصدرة لكن تتبقى مباراة لفريق لوف.