هل أكلنا أول أيام شهر رمضان؟.. باحث فلكي يوضح

قال عبد العزيز خربوش، باحث في علم الفلك، إن بعض الناس يكررون أول شهر رمضان، عبارة أكلنا يوما من رمضان، لأن حجم الهلال كبير في الليلة الأولى.
وأفاد الباحث، بأن “هذا الأمر راجع إلى كثرة مكوث الهلال، وبعده عن الشمس”.
أما بخصوص هلال شهر شوال، لهذه السنة، فأوضح خربوش أنه “سيكون مرتفعا بقدر كبير، وسيكون أكبر حجما، ونورا، ليرى شرقا، وغربا، وذلك في ليلة 29 من الشهر، لمن صام يوم الثلاثاء”.
وأكد المتحدث ذاته أن “كل الفلكيين دون استثناء أكدوا أن الرؤية مستحيلة لمن سيراقب الهلال ليلة الاثنين 3 يونيو، وهذا دليل آخر على عدم جعل كبر الهلال، معيارا لإثبات الشهر”.
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