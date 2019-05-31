انت الان تتابع تفاصيل خبر استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في القدس المحتلة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 31 مايو 2019 02:50 مساءً - استشهد فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال، وأصيب مستوطنان إسرائيليان في عملية طعن وقعت بمدينة القدس المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب يوسف وجيه (18 عاماً) استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة بزعم تنفيذه أيضاً عملية طعن، مشيرة إلى أن الشهيد ينحدر من قرية عبوين شمالي رام الله.

وفي وقت سابق الجمعة، ذكرت "وكالة الصحافة الفلسطينية" (صفا) أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على شاب فلسطيني آخر في منطقة باب العامود بالقدس؛ بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن ضد مجموعة مستوطنين.

فيما ذكرت شرطة الاحتلال أن اثنين من المستوطنين أصيبا في عمليتي طعن على درجات باب العامود في القدس، مبينة أن جراح أحدهما وصفت بالحرجة عقب إصابته في الجزء العلوي من جسده.

وأشارت إلى أن طواقم الإسعاف عملت على وقف النزيف قبل نقله بحالة حرجة إلى مستشفى "شعاري تسيدك" في القدس.

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وبينت شرطة الاحتلال أنه وبعد وقت قصير وفي موقع قريب، أصيب إسرائيلي ثان (18 عاماً) في عملية طعن أخرى، ووصفت إصابته بأنها ما بين طفيفة حتى متوسطة.

ولفتت النظر إلى أن عمليتي الطعن نفذهما شخص واحد، وأنها تمكنت من السيطرة عليه واعتقاله. ثم سرعان ما أعلنت استشهاده برصاصها.

كما أصيب فتى فلسطيني برصاص جنود الاحتلال؛ أثناء محاولته عبور جدار الفصل العنصري في طريقه إلى مدينة القدس المحتلة، صباح الجمعة.

وأطلقت قوّات الاحتلال النار صوب الفتى مؤمن اطبيش (16 عاماً) من قرية حدب الفوار جنوب مدينة دورا في الخليل، وأصابته بجروح وصفت بالحرجة.

وجرى نقل الفتى المصاب إلى مستشفى الحسين ببيت جالا.

وكان الفتى واحداً من بين عشرات المواطنين الذين حاولوا تجاوز الجدار للوصول إلى الأقصى في منطقة واد الحمص شمال مدينة بيت لحم، بحسب "صفا".