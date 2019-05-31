انت الان تتابع تفاصيل خبر الخارجية التركية توضح حقيقة تأجيل صفقة صواريخ "إس 400" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 31 مايو 2019 02:50 مساءً - نفت تركيا، اليوم الجمعة، صحة التقارير الإعلامية المنتشرة حول تأجيل أنقرة تسلم منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس 400" بناء على طلب أمريكي.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، في بيان له اليوم الجمعة: إنّ "التقارير الإعلامية التي أشارت مؤخراً إلى أن تركيا تفكر في تأجيل تسلّم منظومة الدفاع الصاروخي إس 400 بناءً على طلب أمريكي لا تعكس الحقيقة".

وأكّد أقصوي أن إجراءات تسلّم تركيا منظومة "إس 400" من روسيا تسير وفقاً للخطة.

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وأشار إلى أن اقتراح تركيا على الولايات المتحدة الأمريكية ما زال قائماً بتشكيل فريق عمل مشترك لبحث هواجس واشنطن بخصوص إمكانية إلحاق منظومة "إس 400" على أنظمة مقاتلات "إف 35" من عدمه، وإجراءات عمل المنظومة مع حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وتعارض الولايات المتحدة بشدّة حيازة أنقرة المنظومة الروسية، وتُخيِّرها بين هذا النظام الروسي ومقاتلات "إف 35" الأمريكية التي ترغب تركيا في شراء مئة منها، في حين تقول الأخيرة إن واشنطن تماطل في تسليمها "إف 35" ما دفعها إلى اللجوء إلى الخيار الروسي.

وتخشى الولايات المتحدة من أنّ التكنولوجيا المستخدمة في "إس 400" يُمكن أن تُستخدم في جمع بيانات تقنيّة عن الطائرات العسكريّة التابعة لحلف الأطلسي الذي تنتمي إليه تركيا، ما قد يسمح بوصول روسيا أيضاً إلى تلك البيانات.

وفي حال نفّذت تركيا اتّفاقها مع موسكو يُمكن أن تُعاقَب بموجب قانون أمريكي ينصّ على فرض عقوبات اقتصاديّة على أيّ دولة توقّع عقود تسليح مع شركات روسية.