شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الذهب بصدد أول مكسب شهري منذ يناير والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:24 مساءً, 31 مايو 2019 م
المناطق - الرياض
ارتفعت أسعار الذهب اليوم لتتجه صوب أول مكاسبها الشهرية منذ يناير بفعل تنامي الطلب على المعدن كملاذ آمن.
وفي الساعة 0711 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.5 % إلى 1294.72 دولار للأوقية (الأونصة) وزاد السعر حوالي 0.9 % منذ بداية الشهر الحالي.
والمعدن بصدد الصعود للأسبوع الثاني على التوالي أيضا، وبلغت مكاسبه نحو 0.8 % هذا الأسبوع.
وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.6 % لتصل إلى 1294.70 دولار للأوقية.
واستقر البلاتين عند 791.36 دولار للأوقية، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوياته منذ 15 فبراير شباط عند 784.42 دولار في الجلسة السابقة.
ونزل البلاديوم 0.3 % إلى 1363.26 دولار للأوقية، غير بعيد عن ذروته منذ أول مايو عند 1380.75 دولار والتي لامسها خلال الجلسة السابقة.
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