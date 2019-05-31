تغيير أسماء 44 مطارا في روسيا

ويدخل المرسوم، الذي تم نشره على البوابة الإلكترونية لنشر المعلومات القانونية، حيز التنفيذ من تاريخ توقيعه وهو 31 مايو الجاري. ووفقا للمرسوم منحت ثلاثة مطارات في العاصمة موسكو الأسماء التالية: - مطار "شيريميتيفو": اسم الشاعر والكاتب الروائي والمسرحي ألكسندر بوشكين، الذي يوصف بأمير شعراء روسيا.



- مطار "دوموديدوفو": اسم العالم الروسي ميخائيل لومونوسوف. - مطار "دوموديدوفو": اسم العالم الروسي ميخائيل لومونوسوف. - مطار "فنوكوفو": اسم أندريه توبوليف، وهو من رواد مصممي الطائرات الضخمة في الاتحاد السوفيتي. كذلك تم منح مطار مدينة فورونيج اسم قيصر روسيا الخامس بيتر الأول (بطرس الأكبر)، فيما سيحمل مطار مدنية ماغادان، اسم المغني والشاعر الروسي فلاديمير فيسوتسكي. بينما سيحمل مطار "بولكوفو" في مدينة سان بطرسبورغ اسم الروائي الروسي الكلاسيكي فيودور دوستويفسكي.



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