نائب يدعو لخطط استراتيجية اذا اندلعت حرب امريكية ايرانية

وقال حسين عرب في حديث لـ الخليج 365، إن "وقوع اي حرب بين ايران وامريكا هو امر مستبعد ولا نتوقع حصوله نظرا للمعطيات الموجودة على الساحة"، مبينا انه "ورغم كل التوقعات فاننا كدولة من الممكن تأثرها بشكل مباشر بتلك الحرب فعلينا وضع الاحتياطات اللازمة بحال حصولها".
واضاف عرب، ان "الحكومة عليها وضع خطط ستراتيجية وبديلة لمواجهة جميع الاحتمالات والتداعيات التي من الممكن ان تحصل بحال اندلع هكذا حرب"، مشددا على ان "العراق سيكون المتضرر الاول من هذه الحرب وليس لدينا خيار الا التحرك بكافة الوسائل الدبلوماسية لاحتواء الازمة وان نكون ساحة للسلام والتهدئة والحوار بين جميع الاطراف".
واعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بذل جهود كبيرة لايجاد مخرج لازمة الخلاف الاميركية الايرانية، موضحا ان "الخلاف الايراني الامريكي ملف معقد، لدينا خطط لحالات الطوارئ اذا ما وقع الصدام".
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