مقتل مدني بهجوم مسلح غربي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين اطلقوا النار، ظهر اليوم، من اسلحة كاتمة للصوت باتجاه مدني اثناء مروره ضمن قضاء ابي غريب غربي بغداد، ما اسفر عن مقتل في الحال".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث وفرضت طوقا امنيا حوله ونقلت جثة القتيل الى دائرة الطب العدلي".
يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، إذ شهدت خلال الاشهر القليلة الماضية انخفاضاً ملموساً في التفجيرات والهجمات المسلحة، فيما تعثر القوات الامنية بين فترة وأخرى على جثث مجهولة الهوية في مناطق متفرقة من العاصمة.
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث وفرضت طوقا امنيا حوله ونقلت جثة القتيل الى دائرة الطب العدلي".
يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، إذ شهدت خلال الاشهر القليلة الماضية انخفاضاً ملموساً في التفجيرات والهجمات المسلحة، فيما تعثر القوات الامنية بين فترة وأخرى على جثث مجهولة الهوية في مناطق متفرقة من العاصمة.
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