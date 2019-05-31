التلفزيون الإيراني: إحباط هجوم إرهابي استهدف مسيرات يوم القدس

وقال التلفزيون الإيراني إن الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط هجوم إرهابي، كان سيستهدف مسيرات يوم القدس في مدينة سنندج عاصمة إقليم كردستان.

انطلقت، صباح اليوم الجمعة، مسيرات يوم القدس العالمي في عموم ايران والتي تقام سنويا في الجمعة الاخيرة من شهر رمضان.



يذكر ان مؤسس الجمهورية الاسلامية الراحل الامام الخميني دعا بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران عام 1979 الى اقامة يوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك كل عام نصرة للشعب الفلسطيني.