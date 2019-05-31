إعتقال شخص بحوزته مواد مخدرة شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيو.، إن "دوريات نجدة الحرية تلقي القبض على شخص بحوزته ١٠٠ حباية نوع فاليوم مع ثلاث قناني شراب مخدر اثناء مروره بالقرب من شارع الحسابات دور التجاوز ضمن منطقة الحرية".



وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه "تم تسليمه الى مكتب مكافحة اجرام الحرية ضمن اجراءات اصولية".

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