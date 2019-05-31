اعتقال 'قاتل' رمى قنبلة على منزل غربي بغداد

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "توفرت معلومات الى مكتب مكافحة اجرام ابي غريب عن وجود متهم مطلوب بقضية قتل، فعلى الفور من تلقي المعلومة تم تشكيل فريق عمل مختص وبعد جمع المعلومات والتحري من قبل المصادر السرية تم القاء القبض على المتهم (أ.ش)".



وأضافت المديرية، أن "بعد التعمق معه بالتحقيق اعترف صراحة عن قيامه برمي رمانة هجومية على دار شخص في منطقة ابي غريب، ما ادى الى وفاته وحدوث اضرار بالغة في داره"، مبينة أن "الاوراق التحقيقية عُرضت على القاضي المختص، فتم ايقاف القاتل وفق احكام المادة (٤٠٥ ق.ع) واتخذت كافة الاجراءات القانونية بحقه".

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