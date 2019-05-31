بيان رسمي: اعتقال الاشخاص الذين اساءوا لسمعة الجيش العراقي

وجاء في بيان خلية الإعلام الامني، وورد الى الخليج 365، نسخة منه، أن "مديرية الاستخبارات العسكرية اعتقلت الاشخاص الذين اسأوا لسمعة الجيش العراقي من خلال مقطع فيديو مسرب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد صدور توجيهات من قبل رئيس اركان الجيش".
ووجه رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي، امس الخميس، بايقاف واعتقال الاشخاص الذين "اساءوا" لسمعة الجيش ضمن مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووجه رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي، امس الخميس، بايقاف واعتقال الاشخاص الذين "اساءوا" لسمعة الجيش ضمن مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، مقطع فيديو يظهر منتسباً في الجيش بمحافظة نينوى وهو بوضع مخل مع آخرين، الأمر الذي أثار موجة استياء كبيرة.
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