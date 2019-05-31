بالصور: بحر الدنمارك يتحوّل الى بركة دماء... والسبب تقاليد سنوية غريبة!

وأُلقيت الحيتان على الشاطئ بعد تقطيعها إلى شرائح، حيث تجمع القرويون لمشاهدة مراسم الصيد التقليدية.

وعادة، يستغل الصيادون عبور الحيتان لشواطئ الأراضي الدنماركية أثناء هجرتها، حيث يحاوطونها بالقوارب الصغيرة لسحبها باتجاه الشاطئ. وتظهر الصور المروعة تلوث المياه بالدماء أثناء نقل الحيتان إلى الشاطئ.



وتسبح زهاء 100 ألف حوت بالقرب من جزر فارو، الواقعة في شمال المحيط الأطلسي بين النرويج وإيسلندا، وتعبر 18 جزيرة صغيرة سنويا.



ويخضع صيد الحيتان لتشريعات جزر فارو، كما يجب أن يكون لدى جميع الصيادين رخصة صيد.

وبهذا الصدد، دانت جمعية الكوكب الأزرق عمليات الذبح، وقالت إن الحيوانات "ذبحت بوحشية كبيرة".

وكتبت في بيان صادر: "ذبح زهاء 130 إلى 150 من الحيتان و10-20 من الدلافين ذات الجوانب البيضاء، بوحشية وقسوة في جزر فارو، التي تعد جزءا من مملكة الدنمارك (إحدى دول الاتحاد الأوروبي). والحيتان والدلافين من الحيوانات المحمية في الاتحاد الأوروبي".