مقتل هولندي حاول الهروب من عناصر "داعش" بالفلبين

أعلن الجيش الفلبيني أن رهينة هولنديا كانت تحتجزه جماعة مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي قُتل الجمعة في اشتباكات بين الجنود والجهة الخاطفة جنوب البلاد، متهما محتجزيه بقتله لدى محاولته الهرب.



وقال القائد في الجيش الفلبيني الجنرال ديفينو راي باباهو إن إيوالد هورن الذي خطف في عام 2012 قد قُتل بيد أحد محتجزيه خلال معركة وقعت في جزيرة جولو واستمرت لمدة 90 دقيقة.

وأضاف بابايو في بيان: "بعد معركة استمرت ساعة ونصف الساعة عثر الجنود على جثتي هورن ومينغايان سيهارون الزوجة الثانية لزعيم جماعة أبوسياف".

ولم تعلق السفارة الهولندية في مانيلا على ما أعلنه الجنرال الفلبيني، كما لم تصدر لاهاي أي تعليق.

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وكان هورن قد توجّه إلى الفلبين في رحلة لتصوير الطيور النادرة في أرخبيل تاوي تاوي النائي في جنوب الفلبين حين خطفه مسلّحون وسلّموه إلى "جماعة أبوسياف".

وقد خُطف هورن مع السويسري لورنزو فينسيغيرا الذي تمكن من الفرار في عام 2014 خلال اشتباكات بين الجنود الفلبينيين وخاطفيه.

يذكر أن جماعة أبوسياف متهمة بشن أسوأ الهجمات الإرهابية في تاريخ الفلبين، وبخطف أجانب لطلب فدية مالية.

ويؤكد مسؤولون فلبينيون أن الجماعة تقف وراء هجمات استهدفت في يناير/كانون الثاني، كاتدرائية في جزيرة جولو خلال قداس الأحد اعتبرت الأسوأ التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.

وتبنى الهجوم تنظيم داعش الذي يحافظ على حضور قوي في الفلبين بعد دحره في العراق وسوريا.