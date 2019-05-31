الصين تنتقم لهواوي وتهدد عرش «آبل» في العالم

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بعد حظر أمريكا شركاتها من التعامل من شركة "هواوي" الصينية، تصاعدت المخاوف من الانتقام الصيني، والذي قد يطول شركات أمريكية عاملة هناك وعلى رأسها "آبل".

في وقت سابق من شهر مايو الجاري، وضعت الولايات المتحدة، شركة "هواوي" الصينية، رائدة تكنولوجيا الاتصالات، على القائمة السوداء، القرار الذي يمنع شركات التكنولوجيا الأمريكية من تصدير منتجاتها إليها، وهو ما مثّل ضربة هائلة للعملاق الصيني، وفي المقابل يخشى العديد من المراقبين حول العالم من الرد الصيني، الذي قد يستهدف شركات أمريكية عاملة في الصين، وعلى رأسها شركة "آبل" المنتجة لهواتف "آيفون"، والتي تعد الصين من أكبر أسواقها كما تمتلك عدد من المصانع الكبيرة في الدولة الآسيوية.

فمنذ أن أعلنت الولايات المتحدة عن قرارها المتعلق بشركة "هواوي"، ظهرت عدد من الحملات الشعبية المطالبة بمقاطعة منتجات شركة "آبل". إلا أنه حتى الآن لم يظهر أي رد فعل رسمي من الحكومة الصينية التي إذا اتخذت خطوة تجاه حظر شركة "آبل"، التي تعد أكبر شركة أجنبية تمتلك حصة في سوق الهواتف الذكية في الصين، فستكون

فمنذ أن أعلنت الولايات المتحدة عن قرارها المتعلق بشركة "هواوي"، ظهرت عدد من الحملات الشعبية المطالبة بمقاطعة منتجات شركة "آبل".

إلا أنه حتى الآن لم يظهر أي رد فعل رسمي من الحكومة الصينية التي إذا اتخذت خطوة تجاه حظر شركة "آبل"، التي تعد أكبر شركة أجنبية تمتلك حصة في سوق الهواتف الذكية في الصين، فستكون هذه ضربة قوية لأعمال الشركة.

ففي وقت سابق من هذا العام، ألقى الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية تيم كوك، باللوم على ضعف الاقتصاد الصيني في أرباح "آبل" المخيبة للآمال.

وأشارت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، إلى أن سهم أبل انخفض بنسبة 13% هذا الشهر، بعد تصاعد حدة التوترات التجارية بين الصين وأمريكا.

وفي الوقت نفسه قالت شركة "كوين" للاستثمارات البنكية إن أرباح شركة "آبل" قد تنخفض بنسبة 26% في العام المالي 2020، إذا حظرت الصين بيع أجهزة "آيفون" على أراضيها.

وكتب كريش سانكار المحلل في "كوين" أن حظر أجهزة "آيفون" في الصين يمثل السيناريو "الأكثر تطرفا" في التصعيد بين الصين وأمريكا في الحرب التجارية.

لم تكن "كوين" هي الشركة الوحيدة التي أشارت إلى أن أرباح "آبل" يمكن أن تنخفض لأكثر من 20% إذا تصاعدت التدابير الانتقامية، حيث ذكر تقرير لبنك "مورجان ستانلي" أن الأرباح قد تنخفض بنحو 23%، في حين قدر بنك "جولدمان ساكس" انخفاضا بنسبة 29% إذا حظرت الصين منتجات "آبل".

إلا أن رد فعل رين جينج في مؤسس شركة "هواوي" أثارت ردود أفعال متباينة، حيث أكد أنه سيعارض هذه الخطوة، وقال في حديثه لشبكة "بلومبرج" الأمريكية، إن "آبل" هي "الشركة الرائدة في العالم" و"المعلم".

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وتابع "أولا وقبل كل شيء، هذا لن يحدث، وثانيا، إذا حدث ذلك، سأكون أول من يعترض على ذلك، آبل هي الشركة الرائدة في العالم، إذا لم يكن هناك آبل، فلن يكون هناك إنترنت محمول، فشركة آبل هي معلمي، لماذا أعارض معلمي؟ لن أفعل ذلك أبدا".

حظر بيع منتجات "آبل" في الصين هو جزء بسيط مما قد تواجهه الشركة الأمريكية في الصين، حيث تخشى "آبل" من التضييق على مصانعها العاملة في الدولة الآسيوية.

ففي الوقت الذي تأتي فيه مكونات أجهزة الشركة من جميع أنحاء العالم، فالمعالجات تأتي من فرنسا، وتصنع الذاكرة في اليابان وتايوان، والشاشات التي تعمل باللمس في ولاية "كنتاكي" الأمريكية، لكن يتم تجميع الغالبية العظمى من هواتف "آيفون" في مجمع مصانع "فوكسكون" في مقاطعة "شينزين" الصينية.

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ويبدو أن الشركة الأمريكية بدأت في الاستعداد لمواجهة الانتقام الصيني، حيث تعمل "آبل" الآن على دراسة الخروج من البلاد وفقا لتقارير صحفية.

حيث نقلت صحيفة "بيزنس تايمز" الصينية، عن تقرير لموقع "ديتيكي نت" الإندونيسي، قوله إن "آبل" تستعد بالفعل للخروج من الصين، حيث ستنقل مصانعها لإنتاج أجهزة "آي باد" و"ماك بوك" إلى إندونيسيا، ومن المحتمل أن تبدأ في ذلك الشهر المقبل.

وأضافت الصحيفة أنه كان من الصعب على "آبل" إيجاد شريك تصنيع يتمتع بخبرة كافية لبناء منتجاتها، علاوة على ذلك، تبحث الشركة الأمريكية عن منشآت في بلاد بها عمالة منخفضة التكلفة من أجل توفير الطلب الأمريكي على أجهزة "آبل".

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ولتحقيق هذه الغاية، أشارت التقارير إلى أن "آبل" طلبت من شركة "بيجاترون" التايوانية التي كانت شريك تصنيع لها منذ فترة طويلة، البحث عن بديل، حيث خططت الشركة التايوانية في البداية للعمل في فيتنام لكنها لم تستطع العثور على عدد كاف من العمال في البلاد.

وبدلاً من ذلك، تعاقدت "بيجاترون" على أعمال التجميع من الباطن مع شركة "بي تي سات نوسابيرسادا" الإندونيسية، من أجل تصنيع أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وتصديرها إلى الولايات المتحدة لصالح "آبل".

وأعلنت الشركة التايوانية مؤخرا، إنها ستستثمر نحو مليار دولار أمريكي في المصانع الإندونيسية، لنقل مصنعها لإنتاج رقاق هواتف "آيفون" من الصين إلى إندونيسيا.

ففي مقابلة مع عابدين حسيبوان الرئيس التنفيذي لشركة "بي تي سات نوسابيرسادا" قال إن إنتاجية الشركة الإندونيسية تفوق إنتاجية الصين بنسبة تبلغ 2. %

وتعهدت الشركة التايوانية في خطاب موقع إلى الحكومة الإندونيسية، قالت فيه إن الرقائق ستُنتج لصالح شركة "آبل" الأمريكية، بالشراكة مع شركة الإلكترونيات الإندونيسية "بي تي سات نوسابيرسادا"، وفقًا لنائب الوزير ورسيتو إغناطيوس.

ومن المتوقع أن يتراوح استثمار "بيتاجرون" بين 695 مليون دولار إلى مليار دولار، على الرغم من عدم الكشف عن المتغيرات التي تؤثر على المبلغ المحدد.

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وما يزيد من احتمالية خروج "آبل" من الصين، هو أنه في حالة استمرارها في تصنيع منتجاتها بالصين، ستواجه الشركة رسوما جمركية بنسبة 25% عند تصدير منتجاتها المصنعة في الصين إلى الولايات المتحدة، مما يعني أن الأسعار قد ترتفع بشكل كبير في الولايات المتحدة.

إلا أن عدد من المراقبين يرون أن "آبل" لن تتخلى عن منشآتها الموجودة في الصين، حتى وإن نقلت بعض منها إلى بلدان أخرى، مثل إندونيسيا والهند، فمن المحتمل أن تواصل الشركة إنتاج العديد من منتجاتها في الصين للتصدير إلى أسواق أخرى غير أمريكا.

ليست "بيجاترون" المورد الرئيسي الوحيد لشركة "آبل" الذي يتطلع إلى تجميع المنتجات خارج الصين، حيث أكدت "فوكسكون" أن بصدد التخطيط لبدء إنتاج أجهزة "آيفون" في الهند في وقت لاحق من هذا العام.